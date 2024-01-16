В России появилось новое почётное звание. Путин подписал указ

Владимир Путин подписал указ об установлении в России нового почётного звания.Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране нового почётного звания: "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации".
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