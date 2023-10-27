Радию Хабирову напомнили о "рогах"

Активисты из Уфы подарили главе Башкирии Радию Хабирову рога, так они хотели напомнить его обещания, данные три года назад, "упереться рогами", но не допустить стройку рядом с домом по улице Шота Руставели.
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