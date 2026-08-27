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Мәскәү татарлары Илһам Шакировның туган ягында легендар җырчыны искә алды

Мәскәү татарлары Илһам Шакировның туган ягында легендар җырчыны искә алды

Быел бөек татар җырчысы Илһам Шакировның туган авылы Мәдәният йортының 50 еллыгы уңаеннан искә алу кичәсе узды.

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