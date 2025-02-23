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Мантуров: Иностранные бренды могут вернуться в Крым и Донбасс

Мантуров: Иностранные бренды могут вернуться в Крым и Донбасс

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что возвращение зарубежных брендов в Россию возможно при размещении их магазинов в Крыму и Донбассе.

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