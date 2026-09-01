Кто «заказал» Сергея Миронова? Лидера «Справедливой России» отправляют на покой

29 августа в сети широко разошлась информация о том, что 73-летний лидер «Справедливой России» Сергей Миронов якобы сходит с предвыборной дистанции из-за проблем со здоровьем.
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Свежие комментарии
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Сергей Михайлович выдюжит всё, он десантник!
как это происходит -руководитель партии милиардер -пора ему поставить конец в этой ситуации.
Миронов всегда говорит правду, чего хочет народ и о чем думает.
Какие же они "новые", когда их главарь - самый богатый из всего состава этой самой "думы"?!?