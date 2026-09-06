Скандал вокруг украинского Ан-124 с оружием вышел на финишную прямую Константин Ольшанский На фото: здание генконсульства РФ в Бонне (Фото: Официальный сайт генконсульства РФ в Бонне) Правительство Фридриха Мерца готовится полностью разрушить российско-немецкие отношения.
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