НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

24+7+11 Джулиуса Рэндла помогли «Миннесоте» разгромить «Голден Стэйт» во 2-й игре серии

Трое баскетболистов «Вулвс» достигли отметки в 20 набранных очков: форвард Джулиус Рэндл (24 очка, 10 из 17 с игры, 7 подборов и 11 передач), защитник Энтони Эдвардс (20 очков, 6 из 13 с игры, 9 подборов, 5 передач и 3 перехвата) и защитник Никил Александер-Уолкер (20 очков, 7 из 13 с игры).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх