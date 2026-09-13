Ключевое затишье — рынок замер в ожидании сигнала от Центробанка

Андрей Заостровцев: Реальное производство ограничено не только высокой ключевой ставкой, но и нехваткой работников и оборудования Георгий Смирнов Фото: Коньков Сергей ТАСС Материал комментируют: Андрей Заостровцев На ближайшем заседании совета директоров Банка России 11 сентября регулятор может сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, полагают опрошенные СМИ эксперты, включая 24 из 30 участников консенсус-прогноза РБК.
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"регулятор может" - ничего он не может(вернее, не хочет!)! Высокая ставка - невозможность "долгого" кредита - невозможность разработки и внедрения нового - низкая оплата - невозможность найма сотрудников - плохая демография. Кто у нас борется с саботажем и вредительством?