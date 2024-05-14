Водолацкий заявил, что руководство ВСУ покинуло Купянск, оставив подразделения прикрытия

Руководство ВСУ покинуло Купянск в Харьковской области, при этом в городе остались только подразделения прикрытия, сообщил в беседе с ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы, 1-й зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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