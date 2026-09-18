Мы встретились на пирсе Дель-Перро

Город у воды, Лос-Анджелес В тот вечер Лос-Анджелес выглядел так, будто устал от самого себя. Над городом висело бледное небо, залитое медным светом заката, а ветер с океана приносил запах соли, водорослей и горячего асфальта.
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