Спикер парламента Армении оправдал действия Баку в Нагорном Карабахе

Действия Азербайджана в Нагорном Карабахе основывались по крайней мере на 3–4 резолюциях ООН, заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, 20 октября написало агентство «Новости Армении — News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии