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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков, пристыковался к Международной космической станции (МКС), трансляция ведёт космическое агентство США (NASA) на своём сайте.

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