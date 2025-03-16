Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков, пристыковался к Международной космической станции (МКС), трансляция ведёт космическое агентство США (NASA) на своём сайте.
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