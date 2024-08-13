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МАГАТЭ опубликовало заявление по Запорожской АЭС. Что показал осмотр места пожара на градирне атомной электростанции?

МАГАТЭ опубликовало заявление по Запорожской АЭС. Что показал осмотр места пожара на градирне атомной электростанции?

Инспекторы МАГАТЭ пока не определили причину пожара на ЗАЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало заявление по итогам осмотра места пожара на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Татьяна Новикова
Американские шакалы отрабатывают пайку!
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