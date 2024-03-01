«Он преподнес мне это!» — Пак Бо Гом осчастливил фанатку BTS сюрпризом от солистов

Фанатам BTS очень важно чувствовать близость со своими кумирами, поэтому когда они получают подарки и сюрпризы от своих ангелочков, становятся самыми счастливыми на свете! Популярная ведущая Пак Сыль Ги (Park Suel-gi) тоже является фанаткой музыкального коллектива.
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