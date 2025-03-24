«Это всё не моё!»: силовики нагрянули в дом цыганского барона и обомлели от того, что нашли при обыске. ﻿

Т

Татьяна

Неужели этих туземцев нельзя привлечь по закону? Почему они не работают, не служат в армии? За какие заслуги им платят все пособия, пенсии? Почему им дозволено рожать в 12лет? Это не нарушение законов страны? А эти "свадьбы" в восемь лет? Это что????