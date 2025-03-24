БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 414 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Betahon
    В зону собрали 2 дивизии басмачей! Это же для них школа подготовки боевиков!Мигранты заполняю...
  • Vlad
    вот пришли к баро ну, у него точного ничего запрещенного нет. Что ему можно предъявить? Только по налоговой, "подозри...«Это всё не моё!»...
  • Mikhail Stepanov
    Пусть этот педераст доживет сначала до 2030 года и создаст еще гиперзвуковые ракеты!Макрон нацеливает...

«Это всё не моё!»: силовики нагрянули в дом цыганского барона и обомлели от того, что нашли при обыске. ﻿

«Это всё не моё!»: силовики нагрянули в дом цыганского барона и обомлели от того, что нашли при обыске. ﻿

artut.pirogov В Ленинградской области, в ночь марта 2025 года, когда большинство людей еще мирно спало, улицы поселков Новоселье, Красный Бор и Ульяновка наполнились звуками полицейских сирен.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Показали визит Деметры (представительницы цыган) к Путину. Путин сказал : &quot;Цыгане живут продажей наркотиков и воровством!&quot;
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16 час.
Т
Татьяна
Неужели этих туземцев нельзя привлечь по закону? Почему они не работают, не служат в армии? За какие заслуги им платят все пособия, пенсии? Почему им дозволено рожать в 12лет? Это не нарушение законов страны? А эти &quot;свадьбы&quot; в восемь лет? Это что????
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12 час.
Vlad
вот пришли к баро ну, у него точного ничего запрещенного нет. Что ему можно предъявить? Только по налоговой, &quot;подозрительно богат&quot;! Нижние цыгане его не сдадут. Самая старая старуха скажет &quot;это все мое&quot; и сядет.Остальные утрутся и продолжат!
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7 час.
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