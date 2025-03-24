artut.pirogov В Ленинградской области, в ночь марта 2025 года, когда большинство людей еще мирно спало, улицы поселков Новоселье, Красный Бор и Ульяновка наполнились звуками полицейских сирен.
«Это всё не моё!»: силовики нагрянули в дом цыганского барона и обомлели от того, что нашли при обыске.
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Показали визит Деметры (представительницы цыган) к Путину. Путин сказал : "Цыгане живут продажей наркотиков и воровством!"
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16 час.
Т
Татьяна
Неужели этих туземцев нельзя привлечь по закону? Почему они не работают, не служат в армии? За какие заслуги им платят все пособия, пенсии? Почему им дозволено рожать в 12лет? Это не нарушение законов страны? А эти "свадьбы" в восемь лет? Это что????
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12 час.
Vlad
вот пришли к баро ну, у него точного ничего запрещенного нет. Что ему можно предъявить? Только по налоговой, "подозрительно богат"! Нижние цыгане его не сдадут. Самая старая старуха скажет "это все мое" и сядет.Остальные утрутся и продолжат!
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7 час.
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