Залужный после ухода с поста главкома ВСУ признан непригодным к военной службе

Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники, Валерий Залужный, покинувший в прошлом месяце пост главнокомандующего ВСУ, оказался непригодным к службе по медицинским показаниям.
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