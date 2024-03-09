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Залужный после ухода с поста главкома ВСУ признан непригодным к военной службе

Залужный после ухода с поста главкома ВСУ признан непригодным к военной службе

Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники, Валерий Залужный, покинувший в прошлом месяце пост главнокомандующего ВСУ, оказался непригодным к службе по медицинским показаниям.

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