Твердый ответ Москвы на угрозу разрешить Киеву бить по России немецкими ракетами Как известно, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине и Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.
Ударим по Берлину?
Комментарии
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Юрий Золотарев
ССУКИ!! "Казаков на конях" в ЭТОТ раз в Париже не будет! И в Берлине флаг на Рейхстаг устанавливать не станем! А просто пришлём вам "орешков" - кушайте, чтО заслужили!
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2 час.
Юрий Золотарев
Узбагойся, Валера! Без тебя разберутся. А Марго Симонян не трогай - ты ее мизинца не стОишь!
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2 час.
ВС
Валерий Симоненко
Не истекай, пожалуйста, глупостью! НЕ БУДЕТ НИ КАКОГО "Орешника"! Я же яснонарисовал почему! И ДА, казаков ни в Берлине, ни в Париже НЕ БУДЕТ тоже!
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5 мин.
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