Ударим по Берлину?

Юрий Золотарев ССУКИ!! "Казаков на конях" в ЭТОТ раз в Париже не будет! И в Берлине флаг на Рейхстаг устанавливать не станем! А просто пришлём вам "орешков" - кушайте, чтО заслужили!

Юрий Золотарев Узбагойся, Валера! Без тебя разберутся. А Марго Симонян не трогай - ты ее мизинца не стОишь!