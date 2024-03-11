В сегменте коммерческого транспорта лидируют отечественные марки — исследование

Продажи нового коммерческого транспорта китайских марок составили в 2023 году порядка 70%. Такими цифрами, полученными в ходе проведенного исследования рынка, поделились эксперты страхового дома ВСК и ГК «АвтоСпецЦентр».
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