Застройщики Тазовского района продолжают работать в морозы

На стройплощадках Тазовского района продолжает кипеть работа, несмотря на сильные морозы и ветер. В микрорайоне Солнечный готовятся к сдаче объекта, чтобы 150 семей из ветхих домов смогли быстрее переехать в новое жилье.
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