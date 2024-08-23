Юлия и Анна Пересильд, Елизавета Боярская, Любовь Аксёнова на фестивале "Короче"

В Калининграде прошёл второй день фестиваля короткометражного и дебютного кино "Короче". На мероприятии появились Юлия Пересильд с дочками от режиссёра Алексея Учителя Анной и Марией, сам 72-летний Учитель с новой возлюбленной Софьей Мелединой, Любовь Аксёнова, Ирина Горбачёва и другие.