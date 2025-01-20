Вот и всё: чёрные ящики AZAL опровергли обвинения Алиева

Появилась полная расшифровка переговоров экипажа пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года, с диспетчерами.
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