Шойгу назвал продолжение СВО до полного выполнения задач приоритетом на 2024 год

РИАМО - 19 дек. Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что продолжение специальной военной операции на Украине до полного выполнения задач являются приоритетом для Вооруженных сил страны на следующий год.
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