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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Олимпийская чемпионка Ирина Роднина честно высказалась о росте тарифов ЖКХ

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина честно высказалась о росте тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы заявила, что сталкивается с повышением цен наравне со всеми Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала в интервью корреспонденту Sport24 Борису Королеву рост тарифов на жилищно‑коммунальные услуги.

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