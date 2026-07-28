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У ребенка нет друзей? Ученые выяснили, чем это грозит во взрослой жизни

У ребенка нет друзей? Ученые выяснили, чем это грозит во взрослой жизни

Дети, которые проводят школьные перемены в одиночестве или систематически не попадают в спортивные команды, имеют в два раза больше шансов стать «Neet» — молодыми людьми, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку к 18 годам.

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