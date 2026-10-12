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Царьград

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Брестчанин заложил 13 моек в ломбард и проиграл деньги

Брестчанин заложил 13 моек в ломбард и проиграл деньги

В Бресте 31-летний перевозчик сдал в ломбард 13 моек высокого давления, которые обязался доставить за границу, а полученные деньги проиграл в казино.

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