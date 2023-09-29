Тренер Божович не согласился со словами Соболева о победе в Лиге Европы

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович не согласился с форвардом московского "Спартака" Александром Соболевым, заявившим, что красно-белые выиграли бы Лигу Европы, если бы не отстранение российских клубов.