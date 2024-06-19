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Помощник президента РФ Дюмин: нужно наращивать развитие систем РЭБ

Помощник президента РФ Дюмин: нужно наращивать развитие систем РЭБ

Российская сторона сейчас находится в состоянии развития и укрепления ряда направлений ОПК. На какие именно сферы нужно обратить особое внимание, рассказал в беседе с РИА Новости помощник президента России Алексей Дюмин.

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