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Троллейбусы встали на Новобульварной

Троллейбусы встали на Новобульварной

Сегодня днем иномарка и УАЗ столкнулись на улице Новобульварной, сообщил ZAB.RU очевидец. По его словам, в результате аварии затруднено движение машин, в том числе троллейбусов — несколько из них стоят в ряд перед перекрестком с улицей Курнатовского.

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