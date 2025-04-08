Троллейбусы встали на Новобульварной

Сегодня днем иномарка и УАЗ столкнулись на улице Новобульварной, сообщил ZAB.RU очевидец. По его словам, в результате аварии затруднено движение машин, в том числе троллейбусов — несколько из них стоят в ряд перед перекрестком с улицей Курнатовского.