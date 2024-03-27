Сенатор Клишас оценил призывы приговорить террористов к смертной казни

Приговорить террористов, совершивших атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл», к смертной казни невозможно, поскольку такое наказание не предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса, заявил сенатор Андрей Клишас.
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