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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

Доля микрозаймов в числе общих выдач ссуд выросла до рекордных 70%

В декабре 2024 года доля займов от микрофинансовых организаций (МФО) в числе общих выдач кредитов выросла до рекордных 70%,  — среднесрочные (IL, Installment) и «до зарплаты» (PDL, Pay Day Loans), пишет РБК со со ссылкой на статистику «Скоринг Бюро».

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