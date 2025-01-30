Доля микрозаймов в числе общих выдач ссуд выросла до рекордных 70%

В декабре 2024 года доля займов от микрофинансовых организаций (МФО) в числе общих выдач кредитов выросла до рекордных 70%, — среднесрочные (IL, Installment) и «до зарплаты» (PDL, Pay Day Loans), пишет РБК со со ссылкой на статистику «Скоринг Бюро».
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