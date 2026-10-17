Доля молодых людей, считающих свою жизнь благополучной, за последние 15 лет снизилась с 64% до 44%. Во время пандемии COVID-19 этот показатель опускался до 39%.
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