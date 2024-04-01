Магазины больше не смогут продавать просроченные товары. 😱😱😱😱 Теперь их будут блокировать на кассе с помощью системы маркировки.
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Магазины больше не смогут продавать просроченные товары. 😱😱😱😱 Теперь их будут блокировать на кассе с помощью системы маркировки.