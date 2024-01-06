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Димитров о том, что семья приехала поддержать его в Брисбене: «Я очень счастлив. Быть рядом с ними во время праздников – это что-то особенное»

Димитров о том, что семья приехала поддержать его в Брисбене: «Я очень счастлив. Быть рядом с ними во время праздников – это что-то особенное»

Григор Димитров после выхода в финал в Брисбене прокомментировал то, что семья приехала поддержать его в Австралию.

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