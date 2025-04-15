Бийчане обратились к Путину с просьбой помочь с пересыхающим озером

По словам председателя ТОС "Озеро Ковалевское", сейчас существование водоема находится под угрозой из-за заиливания дна Бийчане обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему пересыхающего озера Ковалевского.
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