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Британские политики решили заручиться поддержкой Владимира Путина

Британские политики решили заручиться поддержкой Владимира Путина

Британские парламентарии обладают незаурядным умом и весьма развитым чувством юмора. Если добавить к этому немного традиционной чопорности и разбавить получившийся коктейль легкой ноткой самокритичности - вуаля, перед нами готовый британский оппозиционер.

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