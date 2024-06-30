Британские политики решили заручиться поддержкой Владимира Путина

Британские парламентарии обладают незаурядным умом и весьма развитым чувством юмора. Если добавить к этому немного традиционной чопорности и разбавить получившийся коктейль легкой ноткой самокритичности - вуаля, перед нами готовый британский оппозиционер.
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