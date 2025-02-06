Трушин: с начала СВО разработано и доведено до войск более 450 рекомендаций

С начала специальной военной операции было разработано и передано войскам более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению боевых действий, а также дополнений к действующим боевым уставам и руководствам.
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