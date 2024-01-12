Бронеавтомобили «Спартак»

Броневики "ВПК-Урал" на параде, 9 мая 2023 г. Фото Минобороны РФРоссийская оборонная промышленность предлагает вооруженным силам и другим государственным структурам целый ряд различных бронеавтомобилей с теми или иными особенностями.
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