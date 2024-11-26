«Можем сделать новую ведьмачью сагу замечательной»: CD Projekt подтвердила, что T...

«Можем сделать новую ведьмачью сагу замечательной»: CD Projekt подтвердила, что The Witcher 4 перешла в стадию активной разработкиПольская компания CD Projekt в августе обещала, что фэнтезийная ролевая игра с открытым миром Polaris (кодовое название The Witcher 4) войдёт в стадию активного производства до конца 2024 года, и своё слово сдержала.