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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Можем сделать новую ведьмачью сагу замечательной»: CD Projekt подтвердила, что T...

«Можем сделать новую ведьмачью сагу замечательной»: CD Projekt подтвердила, что T...

«Можем сделать новую ведьмачью сагу замечательной»: CD Projekt подтвердила, что The Witcher 4 перешла в стадию активной разработкиПольская компания CD Projekt в августе обещала, что фэнтезийная ролевая игра с открытым миром Polaris (кодовое название The Witcher 4) войдёт в стадию активного производства до конца 2024 года, и своё слово сдержала.

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