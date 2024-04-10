Ряд крупных тайваньских производителей стремится создать «резервные» штаб-квартиры за пределами островаМысль об угрозе китайского военного вторжения на Тайвань не даёт покоя местным бизнесменам, поэтому некоторые из них стали готовить «резервные пункты управления» за пределами острова.