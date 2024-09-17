Молодые разработчики Поморья стали победителями конкурса «УМНИК-Электроника»

Владислав Егоров и Артём Шкрябин победили в конкурсе, который проводится в рамках федерального проекта «Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции»— На реализацию инициатив каждый из исследователей привлек грант Фонда содействия инновациям в размере один милллион рублей.