Молодые разработчики Поморья стали победителями конкурса «УМНИК-Электроника»

Владислав Егоров и Артём Шкрябин победили в конкурсе, который проводится в рамках федерального проекта «Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции»— На реализацию инициатив каждый из исследователей привлек грант Фонда содействия инновациям в размере один милллион рублей.
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