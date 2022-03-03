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«Зенит» не заметил, как переехал «КамАЗ», но до хет-триков дело не дошло

«Зенит» не заметил, как переехал «КамАЗ», но до хет-триков дело не дошло

ФУТБОЛ. Бетсити - Кубок России. 1/8 финала«Зенит» - «КамАЗ» - 6:0 «Зенит» забил в ворота команды из Набережных Челнов 6 безответных мячей в матче 1/8 финала Кубка России.

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