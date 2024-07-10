Спасатели усилили патрулирование московских водоемов в период жары

Жара заставила московских спасателей работать в усиленном режиме. Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о том, как спасательная служба справляется со сложившейся обстановкой.
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