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Евросоюзу осталось несколько лет, и России нужно многое успеть до развала

Евросоюзу осталось несколько лет, и России нужно многое успеть до развала

Попытка Запада изолировать Россию от всего мира с треском провалилась. Вместо этого Россия уверенно налаживает сотрудничество с другими государствами не-Запада, выстраивая политические, культурные и экономические связи.

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