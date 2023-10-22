Евросоюзу осталось несколько лет, и России нужно многое успеть до развала

Попытка Запада изолировать Россию от всего мира с треском провалилась. Вместо этого Россия уверенно налаживает сотрудничество с другими государствами не-Запада, выстраивая политические, культурные и экономические связи.
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