Папенькин сынок: 21-летний азербайджанец зарезал россиянина у подъезда из-за одного видео

Константин Самарин

Дадут ублюдку сбежать "на историческую родину", а потом будут безуспешно требовать выдачи. Сажать надо всех этих мигрантов. Интересно, а привлекут-ли к ответственности лиц, обязанных следить за исполнение миграционного законодательства в городе?