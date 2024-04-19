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Папенькин сынок: 21-летний азербайджанец зарезал россиянина у подъезда из-за одного видео

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Комментарии
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Константин Самарин
Дадут ублюдку сбежать &quot;на историческую родину&quot;, а потом будут безуспешно требовать выдачи. Сажать надо всех этих мигрантов.  Интересно, а привлекут-ли к ответственности лиц, обязанных следить за исполнение миграционного законодательства в городе?
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7 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Как это уже достало. Чиновники и миграционная служба бездействуют и коррумпированы
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5 час.
radiofree RF
Ну хоть поймали этого ублюдка,лишь бы диаспора не отмазала.
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2 час.

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