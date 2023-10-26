Модель Алена Кравец рассказала, что Пугачева ежегодно платит 2 миллиона рублей за виллу на Кипре

Недвижимость находится на первой береговой линии.Модель Алена Кравец, знакомая со многими знаменитостями, рассказала, что Пугачева ежегодно платит 2 миллиона рублей за виллу на Кипре, которая находится на первой береговой линии.
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