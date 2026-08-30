Ельцин против Сталина: место битвы — не только Екатеринбург, а вся страна

Советский патриот В столице Урала местные власти отказали в установке небольшого памятника Сталину.
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А какие действия Ельцина можно назвать направленные на защиту страны и ее боеспособности ,хоть одно🤔?
Памятники Сталину после 20-го съезда только разрушали. С благословения самой КПСС.
Ельцын - сволочь. Гореть ему в аду, а не памятники ставить. Тварь продажная
А зачем говорить про ворьё и их корифана алкаша?