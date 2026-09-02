Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Фото: В Смоленске археологи обнаружили уникальные находки

Фото: В Смоленске археологи обнаружили уникальные находки

Археологические раскопки в Смоленске продолжают удивлять исследователей новыми находками. В этом месяце стало известно о двух значительных открытиях: уникальном топоре из кургана Л-224 и остатках, которые могут принадлежать неизвестному зданию княжеского Смоленска на улице Парижской Коммуны.

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