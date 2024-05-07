Превышение ПДК диоксида азота выявили в Вихоревке после пожаров

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в пробах атмосферного воздуха города Вихоревка Братского района превышение допустимой концентрации диоксида азота после крупного пожара, который уничтожил 15 домов.
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