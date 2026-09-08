Перемирие кончилось: «Цирконы» и «Искандеры» снова прилетели в Киев

ВС РФ спустя трое суток «воздушного перемирия», связанного с приездом в Москву и Киев спецпредставителей президента США, нанесли очередной массированный ракетный удар по Киеву.
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