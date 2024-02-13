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Гастроэнтеролог Вялов: сыр негативно влияет на поджелудочную железу

Гастроэнтеролог Вялов: сыр негативно влияет на поджелудочную железу

Сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и сыр лучше не есть на завтрак. Эти продукты могут нанести вред поджелудочной железе, сообщил в Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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