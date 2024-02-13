Гастроэнтеролог Вялов: сыр негативно влияет на поджелудочную железу

Сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и сыр лучше не есть на завтрак. Эти продукты могут нанести вред поджелудочной железе, сообщил в Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.